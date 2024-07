VHS Zweibrücken präsentiert neues Programm Klima, Sprachen oder Anlageformen

In Zeiten höher Inflation und geringen Zinsen auf Spareinlagen lohnt es sich vielleicht, über alternative Anlageformen nachzudenken. Aktien und ETFs bieten auf längere Sicht eine gute Möglichkeit für einen erfolgreichen Vermögensaufbau sowie für die Absicherung eventuell vorhandener Rücklagen. In dem Online-Seminar „Richtig investieren in Aktien und ETFs“ lernen Interessierte Wissenswertes über die wachstumsorientierte Anlageform in Aktien sowie den sicherheitsorientierten Investment in ETFs.