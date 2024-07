„Bei den Fuchslöchern“ in Zweibrücken Nächste Klage von Privatstraße-Käufer abgewiesen

Was endgültig klang, es aber nicht war. Zumindest nicht in Neumanns Ohren. Ihm machte insbesondere ein Satz in der Begründung des Verwaltungsgerichts-Beschlusses vom 3. Januar Hoffnung: „Dadurch, dass der Antragsteller von der für (tatsächlich-)öffentliche Straßen zuständigen Straßenverkehrsbehörde keine Freigabe der Verkehrsfläche oder einen entsprechenden vollstreckbaren gerichtlichen Titel erwirkt habe, sei die Anordnung zur Beseitigung des durch Einzeichnung der Parkplätze beziehungsweise Stellflächen geschaffenen, rechtswidrigen Zustands im Ergebnis zu Recht erfolgt.“ Diesen „gerichtlichen Titel“ wollte er nun sozusagen nachreichen – mit Hilfe der Feststellungsklage: Das Verwaltungsgericht sollte also entscheiden, dass die ihm gehörende Sackgasse „Bei den Fuchslöchern“ eben doch keine öffentliche Straße ist. Was die Justizbehörde nun, zum Leidwesen des Hamburgers, aber nicht tat.