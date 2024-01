Hamburger hatte Straße ersteigert und Anwohner behindert Privatstraße-Käufer verliert vor Gericht gegen Stadt Zweibrücken

Das hat das Verwaltungsgericht (VG) am Freitag mitgeteilt. Die Pressemitteilung erinnert zunächst ausführlich an die Vorgeschichte: „Der Antragsteller ist Eigentümer eines Teilstücks der Straße ,Bei den Fuchslöchern’ in Zweibrücken. Bei dem Teilstück handelt es sich um eine Sackgasse, die im Jahr 1989 von einem privaten Unternehmen errichtet wurde. Nach mehreren Eigentumswechseln erklärte der damalige Eigentümer im Jahr 2020 einen Eigentumsverzicht. Nachdem die Stadt Zweibrücken eine ihr angetragene Aneignung abgelehnt hatte, erfolgte diese zunächst durch eine weitere Privatperson, von der der Antragsteller das Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung erwarb und dort ein Schild mit der Aufschrift ,Privatweg. Unbefugten ist das Betreten und Befahren verboten’ aufstellte. Nachdem er in der Folgezeit seinerseits den Anliegern der Straße erfolglos ein Kaufangebot unterbreitet hatte, markierte er dort mehrere Parkplätze bzw. Stellflächen mit blauer Farbe, um diese anschließend zu vermieten. Die dadurch bedingte Verringerung der Durchfahrtsbreite führte u. a. dazu, dass die Müllabfuhr nicht mehr in das Wegestück einfuhr. Die vorbeschriebenen Vorgänge waren bereits Gegenstand der regionalen und überregionalen Presseberichterstattung.“