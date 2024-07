Streit um Parkbuchten Käufer von Privatstraße in Zweibrücken verliert nächste Klage

Vielmehr berief sich die Kammer in ihrem neuen Urteil auf ihren Beschluss vom 3. Januar. Am Freitag teilte sie dazu in einer Presseerklärung mit, dass bereits die jüngste Feststellungsklage als solche „unzulässig“ sei, weil der Hamburger gar nicht erst versucht habe, „die Freigabe der Verkehrsfläche“ behördlich zu beantragen oder gegebenenfalls gerichtlich „durch Erhebung einer Verpflichtungsklage zu erstreiten“. Unabhängig davon habe „die Klage in der Sache keinen Erfolg“, hieß es aus Neustadt weiter. Wie bereits in der Begründung des Beschlusses vom 3. Januar ausgeführt, hätten „die diversen Voreigentümer das Straßenstück über einen längeren Zeitraum zur Nutzung durch die Allgemeinheit freigegeben“. Aufgrund dieser langen Zeit der Nutzung als öffentliche Straße könne der Kläger die Freigabe nicht mehr widerrufen. Denn das Widerrufsrecht sei „bereits durch die Voreigentümer verwirkt worden“. Also: Keine Chance für Sackgassen-Eigentümer Neumann.