Polizei reagiert Verwaistes Fahrrad wundert Anwohner

Wer sein Fahrrad liebt – der lässt es nicht im Stich. Daher haben sich Anwohner der John-F.-Kennedy-Straße in Niederauerbach an den Merkur gewandt. Besagter Drahtesel stehe seit mindestens einem halben Jahr in Höhe der Hausnummer 19 herum, angekettet an einen Pfosten.

17.04.2024 , 21:14 Uhr

Laut Anwohnern steht das Fahrrad seit mindestens sechs Monaten, eher noch länger, angebunden an einen Pfosten, in der John.F.-Kennedystraße. Es lasse sich kein Eigentümer blicken. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck