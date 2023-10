Spundwand am Schwarzbach Selber Schuld an den Schäden?

Stichwort Bodenbewegungen in der Nähe: Die habe es natürlich, das können auch die Anwälte nicht bestreiten, in Form der Arbeiten an der Spundwand, gegeben. Diese Arbeiten seien jedoch innerhalb sicherer Messwerte ausgeführt worden. Die sind festgelegt in der Din 4150. Hinter dem DIN verbirgt sich das Deutsche Institut für Normung. Das ist ein Verein, der sich die Erarbeitung einheitlicher Standards zur Aufgabe gemacht hat, Stichwort Din-Normen. Die Norm 4150 befasst sich mit „Verfahren für die Ermittlung und Beurteilung der durch Erschütterungen verursachten Einwirkungen auf bauliche Anlagen“. Und dort ist festgehalten: Wenn bei Einhaltung dieser Werte trotzdem Schäden am Gebäude auftreten, „ist davon auszugehen, dass andere Ursachen für diese Schäden maßgebend sind“. Aus Sicht der Versicherung könnte das ein für den instabilen Boden ungeeignetes Fundament sein. Um das an ein jahreszeitlich nahes Beispiel zu knüpfen: Was kann der als Freddy Krüger verkleidete A, der an Halloween seinen Nachbarn B erschreckt, indem er kreischend um die Hausecke biegt, dafür, dass sich B aufgrund eines Herz-Kreislauf-Leidens buchstäblich zu Tode erschreckt?