Femizid sei schlimmste von vielen Gewaltformen Kundgebung prangert tödliche Gewalt gegen Frauen an

Der Frauennotruf bietet ein niederschwelliges Angebot für Frauen, die von sexualisierter oder sonstiger Gewalt betroffen sind. Eine individuelle Beratung soll Frauen und Mädchen bei der Verarbeitung, Bewältigung und Heilung von Gewalterfahrungen begleiten. „Jede Frau, die zu uns kommt, entscheidet selbst, worüber sie reden möchte, was sie unternehmen will und wobei sie von uns unterstützt werden möchte. Wir nehmen erst Kontakt zu dritten Personen auf, nach vorheriger Absprache mit der Betroffenen“, erklärte Kerner. Zu ihr kommen auch zahlreiche Frauen, die vor vielen Jahren sexualisierte Gewalt erfahren haben, manchmal in der Kindheit. Auch ihnen bietet der Frauennotruf Hilfe an. Das nächstgelegene Frauenhaus ist in Pirmasens. „Frauen verrichten in der Regel einen Großteil der Care-Arbeit in der Familie“, erklärte Rednerin Janina, „sie begeben sich dann oft in eine wirtschaftliche Abhängigkeit vom Partner. Wenn Frauen aus einer gewaltvollen Partnerschaft aussteigen wollen, stellt sie das oft vor die Wahl Gewalt oder Armut.“ Die Frauen müssten auch für ihre Kinder mitentscheiden, wenn sie den Partner verlassen und in ein Frauenhaus ziehen möchten. Da die Frauenhäuser oft nicht in der gleichen Stadt liegen, werden auch die Kinder ihres sozialen Umfeldes beraubt. Und sind männliche Kinder älter, werden sie in manchen Frauenhäusern nicht aufgenommen. „Frauen können in einem reichen Land wie der Bundesrepublik kein gewaltfreies Leben führen“, war das Fazit von Janina.