Jugend-Beteiligung Projekt Bikepark kommt wieder ins Rollen

Schließlich konnte ein städtisches Grundstück im Fasaneriewald oberhalb des Imkervereins gefunden werden. Die rechtlichen Voraussetzungen sind ebenfalls geklärt, eine Mustersatzung zum Betrieb des Bikeparks ist erstellt. Das betreffende Grundstück, das bislang landwirtschaftlich genutzt wird, hat die Stadt im oberen Bereich bereits zur Hälfte entpachtet. „Hier könnten wir tatsächlich direkt loslegen“, erklärte Wosnitza am Mittwochabend im Zweibrücker Ratssaal. Der OB hatte ambitionierte Biker eingeladen, um mit ihnen die weitere Vorgehensweise zu besprechen und um auszuloten, ob es überhaupt Kandidaten für eine Vereinsgründung gibt. Und die gibt es in der Tat. Über 30 Jugendliche und junge Erwachsene sowie die städtischen Verkehrsbeauftragten waren gekommen und signalisierten ihre Bereitschaft. „Wir brauchen nämlich Leute, die nicht nur fahren möchten, sondern ein Interesse haben, in so einer Struktur aktiv zu sein und den Park in Vereinsform zu betreiben – wie es in einigen Kommunen übrigens schon umgesetzt wird“, erklärte Wosnitza.