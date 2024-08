Vernissage mit Jutta Walter und Dagmar Grieve im Zweibrücker Mannlichhaus „Anna K. – ein Wintermärchen“ und eine „Sommerfrische“

Jutta Walter, die gleichzeitig auch die Galerie im Mannlichhaus führt und in der Großregion in mehreren Ausstellungen ihre Werke gezeigt hat, arbeitet in thematisch geordneten Werkserien. Sie machte ihre Designausbildung in der Famous Artist‘s School in München mit dem Schwerpunkt Mode. Ihren Abschluss in der Malerei machte sie in der Neuen Kunstschule Zürich. Sie arbeitet als freie Künstlerin.