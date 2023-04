Vernissage Kunstverein „Wasser-Werke“ im Stadtmuseum

Manche Werke fallen in den Bereich der naiven Malerei wie beispielsweise das Gemälde „Atlantis“ mit Frauen am Fluss der Künstlerin Jutta Walter oder verschiedene Seerosen, Fisch- und Landschaftsbilder wie der impressionistische Beitrag „Im Wald am See“ von Jolanta Spiczak. Dem Thema Wasserverschmutzung hat sich Brigitte Dobratz mit ihrem sehr detaillierten Werk „La mer“ gewidmet: Auf dem in Wellen gestalteten Hintergrund schwimmen viele Fische; dass sie dabei Plastikmüll fressen, wird erst auf den zweiten Blick erkennbar. „Die Idee zu dem Bild hatte ich schon vor Jahren, jetzt habe ich sie zur Ausstellung realisiert“, erzählt Dobratz.