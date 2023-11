Polizei gibt Entwarnung Vermisste Zweibrückerin ist wohlauf

Am späten Vormittag meldete dann ein nahestehender Bekannter der Vermissten, dass sich die 57-Jährige bei ihm aufhalte. Polizeibeamte suchten die angegebene Adresse auf und konnten mit der Frau sprechen. Es gehe ihr, so die Polizei, „den Umständen entsprechend gut“. Die Frau war am Samstag zuletzt gesehen worden. Die Polizei hatte ihre Spur mit Spürhunden bis zum Zweibrücker Hauptbahnhof verfolgt - dort aber die Spur verloren.