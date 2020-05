BMW-Fahrer in Contwig erwischt : Trunkenheitsfahrt mit 1,35 Promille

Contwig Die Polizei hat am Samstag gegen 8.30 Uhr in der Maßweilerstraße in Contwig einen BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 59-jährigen Fahrer rochen die Beamten deutlich Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab vor Ort 1,35 Promille.

