Verkehrszählung in Rimschweiler Verkehrsbelastung gesunken

Von der Zählung war die gesamte Ortsdurchfahrt von Rimschweiler betroffen, also Vogesen- wie auch Hornbacher Straße. Rund 13 900 Fahrzeuge sind dabei in Richtung Althornbach gesteuert worden. In entgegengesetzter Richtung, also Stadt Zweibrücken, 15 400 Fahrzeuge. Im Ortsbeirat war zuvor bei den Diskussionen um den Fahrbahnteiler und der unterstellten vielen Brummis, die wegen der Maut nicht über die L 700, sondern lieber über die Ortsdurchfahrt Rimschweiler den Weg nach Süd oder Nord wählen würden, immer wieder eine neue Verkehrszählung gefordert worden. Die Zählung, auf welche sich stets der Landesbetrieb Mobilität aus Kaiserslautern (LBM) berief, stammte aus dem Jahr 2016. Die Daten dieser Untersuchung gab es allerdings bei der Sitzung nicht zu hören, ein Vergleich war diesbezüglich also nicht möglich. In der Oktobersitzung des Rates war allerdings zu hören gewesen, dass bei einer Erhebung 2015 4700 Fahrzeuge pro Tag in der Ortsdurchfahrt gemessen worden waren. Im April 2008, immerhin drei Jahre nach Fertigstellung der L 700, hatte der LBM 7600 bis 8000 Fahrzeuge am Tag gezählt, davon etwa 300 Lkw. Die aktuelle Untersuchung hingegen zeigt, dass in 24 Stunden im Durchschnitt nur noch 3656 Fahrzeuge durch den Ort fahren.