Aber viel Lob anlässlich Rundfahrt Graulicht trübt den Blaulicht-Sonntag

Doch in der Innenstadt war „tote Hose“ und selbst „Es Luiche“ schien vom fiesen Wetter und den fehlenden Besuchern enttäuscht. So natürlich auch die Geschäftsleute in der Fußgängerzone, mit Ausnahme weniger gastronomischer „Rückzugsorte vor dem Wetter“. Die Blaulicht-Familie“, bestehend aus über 30 Fahrzeugen mit Personal der Zweibrücker Hilfs- und Rettungsdienste, Polizei, Ordnungsamt und Justiz, zog dennoch mit der Vorführung einer Rettungsaktion auf dem Schlossplatz einige Zuschauer an und demonstrierte ihre Einsatzfähigkeit.