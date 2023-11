Verkaufsoffener Sonntag, Rundfahrt Samstagabend Blaues Licht dominiert am Wochenende die Innenstadt

Am verkaufsoffenen Sonntag präsentiert sich die Zweibrücker „Blaulichtfamilie“ schon ab 11 Uhr auf dem Schlossplatz und Alexanderplatz. Stricker: „Alle Organisationen lassen sich erleben, erkunden und befragen. Sie arbeiten Hand in Hand und somit steht ein interessantes und vielfältiges Programm auf dem Plan. Alle Projektpartner zeigen ihre Einsatz-Fahrzeuge und präsentieren diese natürlich in Intervallen mit ihrem Blaulicht.“