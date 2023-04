Verkaufsoffener Sonntag mit „Zweibrücken gesund“ Herz verschenken, an den Darm denken und Einkaufsbeutel schwenken

Beispielsweise hatte bereits am Samstag Professor Karl-Herbert Schäfer von der Hochschule Kaiserslautern im Visionarium in der Hallplatz-Galerie über das Thema „Das Mikrobiom, dein heimlicher Freund“ referiert – allerdings vor einem sehr überschaubaren Publikum. Unverdient. Denn der Wissenschaftler hatte durchaus Interessantes über den Magen und vor allem über den Darmtrakt, das größte inneren Organ, zu berichten, in dem sich Abermillionen von verschiedenen Bakterien tummeln, die für das Wohl oder Wehe der Gesundheit des Menschen verantwortlich sind. Schäfer plädierte für eine vielfältige Ernährung. Sein Credo: „Der Mensch ist, was er isst.“ So könne das Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Mikroorganismen wie Bakterien oder Viren, dick machen oder auch nicht. „Umso mehr Bakterien, umso mehr Darmaktivität“, wusste Schäfer.