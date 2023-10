Premiere bei verkaufsoffenem Sonntag Plauderbank bringt Leute ins Gespräch

Natürlich habe auch „das fantastische Wetter seinen Teil zum guten Gelingen beigetragen“, gesteht Petra Stricker, die den verkaufsoffenen Sonntag gemeinsam mit Innenstadtkoordinator Lando Clemens zudem dazu nutzte, die neue „Plauderbank‘ in der Fußgängerzone vor der Bäckerei Knauber zu eröffnen. „Den Impuls für die Bank hatte unsere Zweibrücker Gemeindeschwester plus Claudia Hoffmann“, verrät Lando Clemes. Und so lädt seit diesem Wochenende die neue Plauderbank Bürgerinnen und Bürger zum Dialog ein. Selbstverständlich mit internationalem Anspruch: „Bei uns leben Menschen aus vielen Ländern, sie alle möchten wir ebenfalls einladen und ermutigen, sich auszutauschen“, sagt Petra Stricker, weshalb die Bank nicht nur Plauderbank heißt, sondern auch Babbelbank, wie es Holländer sagen würden, Babbelbänkli in Schweizerdeutsch oder auf Türkisch Sohbet banki; insgesamt zwölf Sprachen, deren Auswahl aber zufällig getroffen worden sei“, betont Lando Clemens. Er erklärt: „Die Plauderbank ist für Menschen gedacht, die offensiv das Gespräch mit anderen suchen. Sei es um Diskussionen zu führen oder einfach nur, um sich zu unterhalten. Sie ist ein Ort der gewollten Begegnung mitten in der Fußgängerzone. Mit dem Hinsetzen auf diese Bank signalisiert man ,Ich möchte gerne angesprochen werden!“. Lando Clemens zum Beispiel, der gleich gegenüber sein Büro hat, möchte sich selbst hin und wieder auf die Bank setzen, und Interessierte zur Sprechstunde einladen. „Ich werde mich bestimmt auch mal hinsetzen, wenn ich sehe, dass jemand anderes zum Gespräch einlädt“, versichert er. Im Übrigen seien auch andere Institutionen eingeladen, die Plauderbank für Bürger-Dialog zu nutzen.