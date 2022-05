Viel los in Zweibrücken – „StadtGalerie.3“ noch länger zu sehen : Ein sinnlicher verkaufsoffener Sonntag

„Elmiras Orient“ zeigte zur Eröffnung des verkaufsoffenen Sonntags eine Bauchtanz-Show auf dem Alexanderplatz. Foto: Norbert Schwarz

Zweibrücken Orientalische Tanzshow, Fischduft vorm Schloss und Kunst in Schaufenstern: Nicht nur Einkaufen stand gestern in Zweibrücken auf dem Programm.

Händler, Ladeninhaber und kleine wie große Besucher strahlten mit der Mai-Sonne regelrecht um die Wette. Der verkaufsoffene Sonntag ist zu einem echten Erlebnis für die Zweibrücker Geschäftswelt in der Innenstadt geworden. Abwechslung wurde bei diesem „Event“ groß geschrieben. Stadtmarketing und „Gemeinsamhandel Zweibrücken e. V. “ lockten mit diesem besonderen Einkaufserlebnistag viele Besucher in die Innenstadt.

Von einem spektakulären „Kick off“ mit „Zweibrücken kunstvoll“ am Samstag sprach Citymanagerin Petra Stricker. An rund 30 Ständen zeigten Künstler aus der Region ihre Werke, ließen sich bei der Arbeit über die Schulter schauen, standen Rede und Antwort auf knifflige Schaffensfragen und freuten sich, wenn auch für Bares die Kunstwerke einen neuen Besitzer fanden. „Diese Stimmung setzte sich bei idealen Wetterbedingungen wahrlich zur Freude aller am Sonntag fort“, stellte Stricker fest und lobte schon dabei die gute Zusammenarbeit mit Gemeinsamhandel. Dessen neue Vorsitzende Sandra Cleemann sagte: „Bei den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen habe ich mich noch nicht umhören können, weil dafür am Sonntag bei den vielen Aktionen keine Zeit geblieben ist, doch bei den flüchtigen Kontakten sah ich freundliche Gesichter, weil allein schon der Besucherzuspruch für diesen verkaufsoffenen Sonntag gut gewesen ist.“

Mit einem Augenschmaus wurde der verkaufsoffene Sonntag durch Tanzaktive aus dem Studio „Elmiras Orient“ auf dem Alexanderplatz eröffnet. Tänzerisch beeindruckend, mal in orientalische Kleidung, mal festlich, mal modern. Die Tänzerinnen aus unterschiedlichsten Altersgruppen überzeugende Tanzkunst und ernteten dafür verdientermaßen reichlich Beifall. Power, Haltung, Spaß, Fitness und Ausstrahlung – die Chefin selbst im passenden Tanzoutfit stand bei den Jüngsten helfend zur Seite.

Gut bevölkert war auch am Schlusstag der „Hamburger Hafenmarkt“ auf dem Schlossplatz. Ein Volltreffer nicht allein kulinarisch, sondern gleichermaßen wortreich. Aal-Eddy zog alle Register seiner Werbesprüche im Hamburger Slang, überzeugte dabei und konnte bereits am frühen Nachmittag sich ein verdientes Bierchen gönnen, weil längst der letzte Aal und bald danach die letzte Makrele in die Verkaufstüte zur Schlange stehenden Kundschaft gewandert war.

Rosenkönigin Annika I. , Beigeordnete Christina Rauch und Maskottchen Luna Löffel warben schon für das nächste Event in der Fußgängerzone, den Kindertag am 12. Juni. Foto: Norbert Schwarz