Verkaufsoffener Sonntag Ein Renner für die Kinder

Noch am Vormittag sah es allerdings so aus, als würde das Wetter alle Vorbereitungen zunichte machen. Während die Flohmarktbeschicker gar nicht erst aufbauten, trotzten die Vereine und Institutionen dem Dauerregen, bauten Ihre Zelte und Pavillons auf und blieben zuversichtlich. Ihr Optimismus sollte belohnt werde. „Wir haben bestimmt Teig für 400 Waffeln vorbereitet. Die werden wir sicher nicht verkaufen, aber die Stimmung ist trotzdem super, ich glaube, die Leute freuen sich, dass man in Zweibrücken jetzt auch Bogenschießen kann“, sagte Jörg Wagner vom FC Oberauerbach. Gegen 15 Uhr war dann auch richtig was los in der City. Auf dem Alexanderplatz hatte die Verkehrswacht einen Fahrradparcours für die Kinder aufgebaut. Auf dem Schlossplatz zog Saskia Griffins Bewegungsparcours mit seinen tollen Stationen die kleinen Besucher in ihren Bann.