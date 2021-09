Mehrkosten für Alte Ixheimer Straße: Landgericht Zweibrücken vermittelt Vergleich : Nach Klage: Stadt muss Baufirma 60 000 Euro zahlen

Zweibrücken Ursprünglich ging es in dem Rechtsstreit um den Umbau der Alten Ixheimer Straße noch um viel mehr Geld.

Wie die Stadt in den Sitzungsunterlagen für den Zweibrücker Rats-Hauptausschuss am Mittwochabend erstmals öffentlich informierte, war sie von der Baufirmen-Arbeitsgemeinschaft (ARGE Horn und Scharding) vorm Landgericht Zweibrücken verklagt worden.

„Die ARGE vertritt die Auffassung, dass es im Rahmen der Bauausführung zu einem gestörten Bauablauf gekommen sei, welcher durch den Auftraggeber verursacht worden sei“, erläutert die Stadtverwaltung in der Sitzungsvorlage. Und blickt zurück: Im Dezember 2015 sie den Auftrag für 1,36 Millionen Euro brutto an die ARGE vergeben. Diese habe dann zunächst „im Februar 2017 mit einem Nachtrag einen Mehraufwand für einen geänderten Bauablauf in Form einer Pauschale“ von 465 000 Euro netto geltend gemacht (Zahlen gerundet). Im November habe die ARGE dann „ein überarbeitetes Nachtragsangebot“ vorgelegt mit Mehrkosten wegen Verzögerungen im Bauablauf in Höhe von 647 000 Euro.

Im November 2018 war im Stadtrat erstmals von Mehrkosten die Rede. Obwohl es damals „nur“ um 200 000 Euro ging, war der Unmut im Rat groß. Ratsmitglieder kritisierten, dass einige Dinge, von denen eigentlich klar hätte sein müssen, dass man sie brauche (wie Steinzeugstützen oder die Fußgängerampel an der Kreuzung Alte Ixheimer Straße / Maxstraße). Es wurden aber auch Zweifel an undurchsichtig erscheinenden Posten in der Mehrkosten-Aufschlüsselung der Baufirmen deutlich. Und Boßlet hatte erläutert, Mehrkosten seien nicht immer vorhersehbar (wir berichteten). Man habe beispielsweise zwar Bodenproben genommen – könne damit aber nicht ausschließen, dass „ein paar Meter weiter was ist“. So gab es Mehrkosten, weil unter dem Asphalt zwischen Lützelstraße und früherem Scala-Kino während der Bauarbeiten eine alte Pflasterschicht entdeckt wurde.