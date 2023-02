Zweibrücken : Bundeswehr-Hauptmann sagt im Vergewaltigungsprozess aus

Foto: dpa/B3491 Becker & Bredel

Zweibrücken Der damals stellvertretende Kompaniechef war als erster dem Vorfall nachgegangen, der sich nach einem „Ausgang“ ereignet haben soll.

Von Rainer Ulm

Er war der Erste, der der Sache auf den Grund gehen wollte: Im seit 9. Januar am Landgericht Zweibrücken laufenden Vergewaltigungsprozess (wir berichteten) hat die mit dem Verfahren befasste Sechste Strafkammer am Donnerstag den Vorgesetzten der beiden angeklagten einstigen Soldaten gehört. Der Hauptmann hatte im Juni 2018 als stellvertretender Kompaniechef die beiden damals in Zweibrücken stationierten und inzwischen 28 Jahre alten Zeitsoldaten, die übrigens aus Solingen beziehungsweise aus Meckenheim in Nordrhein-Westfalen stammen, und einige ihrer Kameraden vernommen. Der Anlass: ein Vergewaltigungsvorwurf, der ihm zu Ohren gekommen war.

Staatsanwalt Christian Heinekamp hatte den Angeklagten zum Prozessauftakt zur Last gelegt, eine damals 19-jährige Kameradin in der Nacht zum 13. Juni 2018 in Zweibrücken nach einem feucht-fröhlichen „Ausgang“ auf dem Nachhauseweg „gegen ihren ausdrücklich geäußerten Willen gemeinschaftlich und gewaltsam handelnd im Intimbereich berührt“ zu haben. Dabei soll einer der Angeklagten die junge Frau festgehalten und der andere mit ihr Sex gehabt haben.

Dass es gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gekommen sei, habe ihm die junge Frau wenige Tage nach dem „Vorfall“ bestätigt, als er sie in seinem Dienstzimmer vernommen habe, sagte der 34-jährige Bundeswehr-Offizier am Donnerstag im Zeugenstand. Sie habe damals ihm gegenüber angegeben, mit zwei Kameraden nach einem „geselligen Abend auf dem Nachhauseweg gegen ihren Willen Geschlechtsverkehr vollzogen zu haben“. In dem Gespräch habe ihm die Soldatin eine Kurznachricht gezeigt, in der sich einer der beiden Beschuldigten für das Vorgefallene entschuldigt habe. Der andere Beschuldigte habe einem Kameraden gegenüber zugegeben, in jener Nacht „Scheiße gebaut“ zu haben. Während ihrer Vernehmung sei die junge Frau „sehr ruhig“ gewesen. „Sie war weder aufgelöst, noch auch nur ansatzweise hysterisch“, antwortete der Offizier auf eine entsprechende Frage des Vorsitzenden Richters Andreas Herzog. „Ich hätte gedacht, dass sie nach so einem Vorfall aufgebrachter wäre.“

Die Soldatin habe ihm erzählt, dass sie von den beiden Kameraden nach einem gemeinsamen Kneipenbesuch weder nach Hause in die Landstuhler Straße, wo sie sich eine Wohnung mit einer Kameradin geteilt hatte, gebracht werden wollte. Und schon gar nicht habe sie die beiden Soldaten, die ihr entsprechend eindeutige Avancen gemacht hätten, mit in ihre Wohnung nehmen wollen. Sie hätte beiden Kameraden noch geraten, doch besser mit den anderen zurück in die Kaserne zu fahren. Auch hätte sie noch versucht, ihnen klarzumachen, dass sie „definitiv nicht das wolle, was sie wollten“. Doch einer der Soldaten habe sie mit den Worten zu überzeugen versucht: „Du willst es doch auch.“ Obwohl sie deutlich „Nein!“ gesagt hätte, wäre ihr das Duo bis zur Haustür gefolgt. Dort sei es ihr, weil sie keinen Schlüssel dabei hatte, noch gelungen, die Klingel zu drücken und ihre Mitbewohnerin zu informieren, dass sie zwar da sei, aber noch etwas klären müsse. Denn einer der beiden Verfolger habe sie „zurückgezogen“, worauf sie hingefallen sei. Schließlich sei sie gegen eine Wand gedrückt und ihr „die Hose heruntergezogen“ worden. Dann sei es „zum nicht einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gekommen“, wie der Hauptmann aus der Vernehmung der jungen Frau zitierte. Sie habe ihm auch erzählt, dass sie dabei von einem der beiden Soldaten in den Hals gebissen worden sei. Schließlich habe sie sich losreißen und sich in die Wohnung flüchten können. Er habe auch die anderen an dem Ausgang beteiligten Angehörigen der Kompanie vernommen, die aber zum Tathergang nur wenig sagen konnten, sagte der Hauptmann. Danach habe er sofort mit der Staatsanwaltschaft Zweibrücken „Kontakt aufgenommen“.

In einer ersten Einlassung hatte der angeklagte Meckenheimer den Sex mit der Soldatin zwar eingeräumt – er sei jedoch einvernehmlich gewesen. Der Solinger schwieg bislang zu den Vorwürfen. Er sitzt bereits hinter Gittern. Er war bereits Ende Februar 2021 vom Landgericht Bad Kreuznach gemeinsam mit einem 30-jährigen Pirmasenser zu jeweils drei Jahren Haft verurteilt worden. Die dortige Strafkammer war überzeugt gewesen, dass die Soldaten dieselbe Kameradin im März 2018, also drei Monate vor der nun angeklagten Tat, in der Kaserne am Bundeswehrstandort Baumholder vergewaltigten. Die Frau hatte sich erst nach der zweiten Tat ihrer Mitbewohnerin und Kameradin anvertraut, die von dem Vorfall einem vertrauenswürdigen Soldaten erzählte. Dieser Kamerad meldete die Sache dann seinem Vorgesetzten, dem stellvertretenden Kompaniechef.