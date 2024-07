Ins Saarland entkommen Motorradfahrer rast durch Zweibrücken mit bis zu 180 km/h der Polizei davon

Wie die Polizeiinspektion Zweibrücken am Dienstag mitteilte, startete die Verfolgungsfahrt am Montag (22. Juli) gegen 16.50 Uhr in Zweibrücken-Ixheim, als eine Funkstreife der Polizei „den amtsbekannten Fahrer“ eines Motorrades der Marke Honda mit Zweibrücker Kennzeichen in der Bitscher Straße am Kreisel einer Verkehrskontrolle unterziehen wollte.