Verein „Zukunft Zusammen“ Tolle Stimmung bei kulinarischem Hochgenuss

„Wer hat denn dieses tolle Essen gekocht? Ich hätte gerne das Rezept!“, fragte Louiza Hilgert begeistert. Die 25-jährige Zweibrückerin ließ sich von Faima Dia Gelih die Zutaten für das mit arabischen Minzblättern zubereitete Hühnchengericht und den in der Hühnerbrühe gegarten Reis erklären. Zu ihrem Glück durfte sie neben diesen Resten auch noch deren übrig gebliebenen, würzigen Tomaten-Couscous mitnehmen. Die Syrerin und ihr Mann leben seit acht Jahren in Deutschland. Jamal arbeitet mittlerweile als Busfahrer in Zweibrücken und hat sehr viel Freude an seiner Tätigkeit.