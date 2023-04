Verein „Zukunft Zusammen“ lädt ein Fastenbrechen im ehemaligen City-Outlet

In vielen Ländern mit überwiegend muslimischer Bevölkerung sind die Tage des Eid al-Fitr, des Zuckerfestes, schul- und arbeitsfrei. In Deutschland unterscheiden sich die diesbezüglichen Regelungen nach Bundesland und teilweise auch nach Unternehmen. In Hamburg und Rheinland-Pfalz beispielsweise gibt es für muslimische Kinder am ersten Tag des Zuckerfests die Möglichkeit, auf Wunsch von der Schule beurlaubt zu werden. In einigen Unternehmen gelten ähnliche Regelungen. Mit dem Zuckerfest danken Muslime Allah dafür, dass sie die Kraft für das Fasten und alle mit dem Ramadan verbundenen religiösen Aufgaben gefunden haben. Außerdem bitten sie Allah, ihre Gebete und ihre Mühe im Ramadan anzunehmen. Für mögliche Verstöße gegen das Fastengebot bitten sie um Vergebung. Traditionell wird dieses Fest im großen Familien- und Freundeskreis begangen und die Kinder mit Geschenken wie Süßigkeiten, Gebäck, Spielsachen oder etwas Praktischem belohnt. 2024 beginnt der Ramadan noch einmal Mitte März, in den Folgejahren dann bereits Mitte Februar, was die Zeitspanne zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang erneut deutlich verkürzt.