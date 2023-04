Tierrettung Contwig Fünf überfahrene Katzen in Zweibrücken an einem Tag

Ihr Spiel- und Jagdtrieb ist meist deutlich verstärkt. Es wird wieder geklettert, getobt und die Krallen werden gewetzt. „Leider wurden allein am vergangenen Donnerstag in Zweibrücken und Umgebung gleich fünf Katzen überfahren“, teilt Anna-Lena von Rohden mit. Die Abteilungsleiterin des Vereins Tierrettung/ Fahrservice für alle Tiere Saar-Pfalz berichtet: „Autofahrer und Passanten haben gut reagiert und umgehend die Tierrettung Contwig verständigt. Unsere Einsatzkräfte konnten aber nur noch versuchen, den Chip vor Ort auszulesen, denn Hilfe kam in allen Fällen zu spät. Leider dürfen die Tierretter keine toten Tiere im Einsatzfahrzeug transportieren, um auf andere Tiere keine Krankheiten zu übertragen.“