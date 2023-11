Weil sich sonst kein Betreiber findet Verein soll Bikerpark betreiben

Die erneute Vorlage des Bebauungsplanes „Quartier Altes Brauereigelände sowie die Teiländerung des Flächennutzungsplanes „Im kurzen Feld“ und die Widmung der „Gottfried-Benn-Straße und eines Teilstücks der Flurstraße in Obrauerbach für den öffentlichen Verkehr winkte der Ausschuss ohne Wortmeldung in den Stadtrat durch. Lediglich zur Ausweisung von Tempo 30-Zonen in der Park- und der Kreuzbergstraße kamen kurze Bemerkugnen. Während Thorsten Gries der Meinung war, dass man in diesen Straßen ohnehin nicht mehr als 30 km/h fahren könne, bemerkte Harald Benoit, dass man sich auf Seiten der AfD im Stadtrat bei dieser Abstimmung enthalten werde.