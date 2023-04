Paneuropäische Friedensfahrt Kutschenfahrer wollen Bürger-Medien-Preis gewinnen

Der Preisausschreibung entsprechend behandelt der Film „Zusammenleben“ in verschiedenen Dimensionen: mit Tieren, im Verein und mit den französischen Nachbarn in Krieg und Frieden mit gemeinsamen grenzübergreifenden Projekten, auch in einem Rückblick auf 30 Jahre aus den Archiven. Dabei wird Werbung gemacht für die Schönheit der Regionen mit ihren drei Natur-Parks. „Wenn die Zahl der Stimmen für diesen Zweibrücker Film an der Bürger-Medien-Wahl ausreicht, besteht die Chance, einen Preis am Tag der Offenen Kanäle am 13. Mai in Neuwied entgegenzunehmen“, teilt der Verein mit.