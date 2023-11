Verein „Herz für Mensch und Tier“ in Ernstweiler Kinder lieben den Seelenhof

Hofherrin Doris Kreitner musste zuerst die Pferde von der Weide holen und in den Stall bringen, bevor sie sich ihren Gästen widmen konnte. Die Tiere gehen vor auf dem Seelenhof. Viele haben ein schlimmes Schicksal hinter sich, so wie der riesige Marty, ein Pferd, das ehemals zur Dressur auserkoren war. Daraus wurde jedoch nichts, denn der Tierarzt stellte einen Schaden an Martys Halswirbelsäule fest. So wurde er verkauft. „Leider an jemanden, den man beim Veterinäramt in Bad Dürkheim sehr gut kennt und der schon oft negativ aufgefallen ist“, erzählte Doris Kreitner. Der Käufer von Marty hortete Tiere, ohne sich weiter um sie zu kümmern. Und so stand das große, stolze Pferd mit anderen Leidensgenossen auf einer Weide, ohne Futter, nur mit Wasser versorgt durch Nachbarn, die schließlich Anzeige erstatteten. Völlig abgemagert kam Marty zur Auktion. „Das haben Mädchen gesehen, die Marty noch aus ihrem früheren Stall kannten“, erinnerte sich Doris Kreitner, „die haben ihr ganzes Geld zusammengelegt und Spenden eingesammelt. Mit 4000 Euro fuhren sie zur Auktion. Als das Gebot bei 3800 Euro stand und die Bieter weitere Angebote machen wollten, begannen die Mädchen furchtbar zu weinen. Da haben alle Bieter ihr Angebot eingestellt und die Mädchen haben mir Marty zur Pflege übergeben. Er liebt Kinder und kann gar nicht genug davon kriegen, von kleinen Händen gestreichelt zu werden.“ Das beruht auf Gegenseitigkeit. Denn viele Kinder lieben den Seelenhof und die dort lebenden Tiere.