Verein der Rosenfreunde Zweibrücken eröffnet Ausstellung Insekten und Gärten aus Schüler-Perspektive

Nach Auskunft der betreuenden Kunsterzieherinnen empfanden die Schüler und Schülerinnen die Aussicht, sich mit dem Thema künstlerisch auseinanderzusetzen und ihre Ergebnisse in einer Ausstellung öffentlich präsentieren zu dürfen, als sehr motivierend. „Bei einem Besuch vor Ort durfte ich sowohl dem Entstehungsprozess beim Kolorieren von Lexikonartikeln zum Thema ‚Bienen‘ in den 10. Klassen von Cornelia Poersch und Ulrica Rodriques beiwohnen, als auch bereits entstandene Werke sichten“, berichtet Martina Becker vom Vorstand des Vereins. Erstaunlich sei vor allem die Vielfalt der Möglichkeiten, sich dem vorgegebenen Thema zu nähern. „Wenn sich Lehrer den Herausforderungen eines solchen klassenübergreifenden Projektes stellen, taucht sofort auch immer die Frage auf, wie dies in den schulischen Alltag und die Anforderungen des Lehrplans zu integrieren ist. Unter dieser Prämisse sind in Klassenstufe 5 zum Unterrichtsthema ‚Komplementärfarben‘ Drei-D-Käfer mit Komplementärstärkenkontrast entstanden, die durch ihre Farbigkeit ihre besondere Wirkung entfalten“, teilt Martina Becker ihre Beobachtungen mit.