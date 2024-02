Verein der Rosenfreunde Zweibrücken „Wir brauchen Gärten, in denen es summt“

Programm des Vereins der Rosenfreunde und der Oskar Scheerer-Stiftung: Donnerstag, 22. Februar, 18 Uhr, Jahreshauptversammlung, Hotel Rosengarten am Park; Freitag, 15. März, 14.30 Uhr, Rosenschnittkurs mit Landschaftsgärtner Hans-Philip von Waldow im Garten von Hanne Stauch, Schlehenweg 4; Freitag, 5. April, 15 Uhr – Eröffnung der Ausstellung im Rosenmuseum „Die Bedeutung der Insekten für den Lebensraum Garten“; Samstag, 27. April, 18 Uhr, Fachvortrag „Biodiversität – Gärten klimafreundlich gestalten“ von Sebastian Heim, Hotel Rosengarten am Park; Samstag, 11. Mai, Tagesfahrt zu verschiedenen Gärten, Abfahrt 9 Uhr an der Festhalle; Mittwoch, 12. Juni, 16 Uhr, „Plauderstunde“ mit Live-Musik im Garten Stauch, Schlehenweg 4; Samstag, 29. Juni, Tagesfahrt zum „Garten der Biodiversität“ von Sebastian Heim in Obersteinbach, Abfahrt um 9 Uhr an der Festhalle; Samstag, 7. September, Tagesfahrt „Kristallerie und Glasgestaltung“ in St. Louis les Bitche und Frauenberg, Abfahrt um 9 Uhr an der Festhalle; Samstag, 9. November, 18 Uhr „Blaue Stunde – Nachtigall und Rose“ mit besinnlichen Texten, Musik und Abendessen im Hotel Rosengarten am Park; Samstag, 7. Dezember, Fahrt zum Weihnachtsmarkt in Bouxviller, Abfahrt 19 Uhr an der Festhalle. Verbindliche Anmeldung jeweils bei Eva Rauch (0 63 32) 17 41 0 – www.rosenfreunde-zweibruecken.de/