Verdienstmedaille für Hans Werner vom Musikverein Niederauerbach „Ein ganz besonderer Mensch“

Hans Werner wusste von nichts, als er am Kerbesonntag am späten Nachmittag auf der Bühne saß und gemeinsam mit seinen Orchesterkollegen spielte. Auch noch nicht, als der Vorsitzende des Musikvereins Niederauerbach, Thomas Ewert, auf die Bühne trat und darum bat, das Programm für einen kurzen Moment unterbrechen zu dürfen, um Danke zu sagen; jenen, die den Verein seit der Gründung vor 53 Jahren mit großem Engagement und Herzblut unterstützen und dafür sorgen, dass sich der MV in all den Jahren weiterentwickeln konnte. „Einer aber hat es besonders verdient“, betonte der Vorsitzende, „unser langjähriger 2. Vorsitzender Hans Werner, Mitglied und Musiker der ersten Stunde beim MV Niederauerbach.“