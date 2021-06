VG-Rat Zweibrücken Land entscheidet über Problem in Hornbach : Gas- statt Holz-Heizung für Grundschule

Zweibrücken-Land Auch Die Grünen ließen sich nach anfänglicher Skepsis im Verbandsgemeinderat überzeugen, dass im besonderen Hornbacher Fall die „grüne“ Variante nicht die beste ist.

Bis zur neuen Heizperiode wird die Grundschule Hornbach komplett eine neue Heizung haben. Der Heizungsstörfall trat im Februar dieses Jahres ein. Seither wird ein Teil der Schüler in der Pirminiushalle unterrichtet. Das Ingenieurbüro InTechA GmbH aus St. Ingbert ist mir der Planung zur Heizungssanierung betraut worden. Drei Alternativen zeigte dem Verbandsgemeinderat Zweibrücken-Land am Donnerstagabend Dipl.-Ing. Bernhard H. Anna auf. Nach langem Abwägen, trotz subtropischer Hitze im Bechhofer Dorfgemeinschaftshaus, gab es eine geschlossene Mehrheit für die Gas-Hybridheizung – vor der Pelletkesselanlage.

Das später mit der Sanierungsplanung beauftragte Büro wurde bereits bei der Vorstellung der in kürzester Zeit ausgearbeiteten Heizalternativen den Vorschusslorbeeren gerecht, die Verbandsbürgermeister Björn Bernhard (CDU) in seinen einleitenden Worten nicht unerwähnt ließ.

Zwischen der Gas-Hybridheizung und einer Pelletkesselanlage mussten sich die Ratsmitglieder somit entscheiden. Nach den erklärenden Eingangsworten des Verbandsbürgermeisters ließ Grünen-Fraktionssprecher Fred Konrad anklingen, dass eine ökologische Holzpellet-Heizung eigentlich ganz im Sinne seiner Fraktion sei und entsprechende Festschreibungen auch der Koalitionsvertrag mit der SPD und FDP beinhalte. Aber, man sei in der Frage durchaus „beweglich“. Konrad deutete die Möglichkeit einer kurzen Sitzungsunterbrechung an, doch das bedurfte es nach den sehr konstruktiven Erläuterungen des Büros dann doch nicht. Der Nutzung von Erdgas steht in Hornbach damit nichts im Wege, die vorgeschlagene Gas-Hybridheizung mit zwei von Gas betriebenen Gasabsorptions-Wärmepumpen als Kaskade eingebaut gibt die entsprechend Sicherheit. Wie in allen drei Fällen soll zudem mit vier Solarkollektoren warmes Brauchwasser für die Schule bereitgestellt werden.