Zweibrücker Polizei sucht Zeugen : Vandalismus und Unfallflucht

Zweibrücken In beiden Fällen drohen die Autohalter auf 1000 Euro Schaden sitzenzubleiben, wenn die Verursacher nicht ermittelt werden können.

Die Polizei sucht zu zwei Fällen von Sachbeschädigungen in Zweibrücken Zeugen. Zwischen dem 30. Juli, 15 Uhr, und 31. Juli, neun Uhr, bespritzte ein bislang unbekannter Täter mit schwarzer Farbe die rechte Fahrzeugseite und das Dach eines vor der Hofenfelsstraße 89 geparkten weißen VW Golf. Es entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro.

In der Zeit vom 31. Juli, 20.30 Uhr, bis 1. August, 0.30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz der Festhalle an der Saarlandstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß in einer Parkbox abgestellten schwarzen 1er BMW und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand rund 1000 Euro Schaden.