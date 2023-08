„Auf und ab“ bei Straftaten in Zweibrücken Vandalismus — das ewige Problem

Und in welchen Ausprägungen zeigt sich Vandalismus in Zweibrücken? John: „Die meisten Vandalismusschäden sind in der Regel Graffitis an Brücken, Schmierereien oder Aufkleber an der Stadtmöblierung (Bänke, Tische, Pflanzgefäße) oder herausgerissene Beetpflanzen. ,Beliebt‘ ist das Anritzen von Jungbäumen beziehungsweise das Umknicken von Ästen. Gelegentlich werden auch an der ein oder anderen Sitzbank Bretter kaputt gemacht.“