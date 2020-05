Zweibrücken: Ein mutmaßlicher Täter mit blutender Hand identifiziert : Vandalen an Mann-Schule und neuer Hallplatz-Gaststätte

Vor der erst vor wenigen Tagen eröffneten Gaststätte „Joni's“ am Hallplatz warfen Vandalen in der Nacht zu Sonntag Tische und Stühle um und richteten dabei etwa 150 Euro Schaden an. Foto: Lutz Fröhlich/Fröhlich, Lutz

Zweibrücken Samstagfrüh gegen 0.15 Uhr wurde ein Mann dabei beobachtet, als er Tische und Stühle im Außenbereich der neuen Gaststätte Joni‘s am Hallplatz (Ex-Coyote) umwarf. Der Verantwortliche, ein 32-jähriger Mann, konnte kurz darauf am Herzogplatz angetroffen und kontrolliert werden, berichtet die Polizei.

Am Freitag gegen 22.05 Uhr rief ein Zeuge die Polizei an: Er und eine weitere Begleitperson hatten einen jungen Mann mit Rucksack beobachtet, als dieser in der Thomas-Mann-Straße an der Grundschule eine mitgeführte Flasche gegen die Glasscheibe der Schultür warf und einen Schaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf ungefähr 500 Euro. Bei der anschließenden Fahndung nach dem Beschuldigten bemerkten die Polizisten in der Nähe eine Gruppe männlicher Jugendlicher. Auf einen der Jugendlichen traf die Personenbeschreibung der Zeugen zu. Zudem hatte der 17-Jährige an der rechten Hand eine frische blutende Wunde. An der beschädigten Glasscheibe wurden ebenfalls Blutanhaftungen festgestellt. „Weitere Zeugen konnten später den 17-Jährigen, der unter Alkoholeinfluss stand, zweifelsfrei als Täter identifizieren“, schreibt die Polizei weiter.