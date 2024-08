Täter werden noch gesucht Vandale an drei Orten in Zweibrücken unterwegs

Böse Überraschung für einen Spaziergänger, der seinen schwarzen Mercedes am Sonntag (11.8.) gegen 10.30 Uhr Uhr auf dem Wanderparkplatz in der Heilbachstraße in Niederauerbach abgestellt hatte: Als der 44-Jährige um 13.30 Uhr zurückkehrte, hatte in der Zwischenzeit eine unbekannte Person den Lack an beiden Heck-Seiten zerkratzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 500 Euro.