Erste Zeugenhinweise zu zwei Fällen Vandalismus gegen Zweibrücker Tafel und in Innenstadt

Zudem waren am Freitag an zwei Stellen in der Innenstadt Vandalen unterwegs. Um 22.45 Uhr wurden tiefe Kratzspuren an der Schiebetür eines in der Luitpoldstraße ordnungsgemäß geparkten Citroën Jumper festgestellt. Der dunkel gekkleidete Mann, welcher beim Begehen der Tat beobachtet wurden, richtete etwas 500 Euro Schaden an. Er ist geschätzt 25 bis 35 Jahre und gut 1,70 Meter groß.