Zudem Hammer-Attacke in Zweibrücken Durch Vandalismus an Gehweg-Parker gerächt?

Vermutlich ein und derselbe unbekannte Täter beschädigte am Mittwoch zwischen 17.15 und 19.55 Uhr zwei silbergraue Peugeot 106 und Opel Corsa, die in der Zweibrücker Oselbachstraße in einem Abstand von wenigen Metern hintereinander in Längsrichtung teils auf der Fahrbahn und teils auf dem Gehweg geparkt waren. „Da jeweils der rechte Außenspiegel der Autos lose- bzw. abgetreten wurde, ist anzunehmen, dass der Täter ein Fußgänger oder ein den Gehweg benutzender Radfahrer war, der sich über die Parksituation auf dem Gehweg geärgert hatte“, schreibt die Polizei.