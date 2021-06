Zwei Tatorte in Ixheim : Briefkästen mit Farbe und Hundekot beschmiert

Zwei Tatorte in Ixheim

Zweibrücken Die Zweibrücker Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.

Ein Briefkasten und die Sandsteintreppe eines Mehrfamilienhauses in der Ixheimer Straße 167 wurden am Mittwoch (20 bis 21.30 Uhr) mit schwarzer Abtönfarbe beschädigt. Schaden: 250 Euro. Die Farbflasche fand die Polizei vor Ort und stellte sie zwecks Spurensuche sicher. Ob das ebenfalls im Tatzeitraum verursachte Beschmieren eines Briefkastens an der Schwalbenstraße 31 mit Hundekot im Zusammenhang mit der Tat steht, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen.Die Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60, sucht Zeugen.