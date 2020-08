Am Parkplatz an der Zweibrücker Festhalle : Vandalismus sogar bei Kleidercontainer

„Aus Liebe zum Menschen“ hat das DRK auf seine Altkleidercontainer geschrieben. Nicht gerade mit viel Liebe walten lassen diejenigen, die hier illegal Müll abgelagert haben und den Container beschmiert haben. Foto: Nadine Lang

Es ist immer schade, wenn Dinge, die dem Allgemeinwohl dienen, so behandelt werden, wie auch in diesem Fall. Und das ist leider keine Seltenheit in Zweibrücken. Nicht selten lässt sich beobachten, dass der Altkleidercontainer des DRK (Deutsches Rotes Kreuz) am Parkplatz an der Festhalle auch als Abfalleimer benutzt wird.

Von Nadine Lang