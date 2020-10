Psychosomatische Tagesklinik in Ex-Altenheim „Haus Bickenalb“ soll mit „Parkklinik Hornbach“ kooperieren, nicht konkurrieren : Haus Bickenalb soll Therapiezentrum werden

Zweibrücken/Hornbach Birkhausen-Sanierer Uwe Schlote plant in dem einstigen Altenheim eine psychosomatische Tagesklinik. Die jeweiligen Investoren betonen: Keine Konkurrenz, sondern koordinierte Ergänzung zu dem „Parkklinik“-Projekt in Hornbach.

Martin Grub – der ist doch auch als Geschäftsführer in der „Parkklinik Hornbach Entwicklungs GmbH“ tätig, die auf dem Oberbeiwalderhof nur zwei Orte weiter in Hornbach ebenfalls eine psychosomatische Tagesklinik plant, von der man aber lange nichts Neues mehr gehört hat? Doch das Projekt in Hornbach steht weder auf der Kippe noch befürchten die jeweiligen Investoren Konkurrenz, ergaben am Dienstag und Mittwoch Merkur-Anfragen bei beiden Seiten. Im Gegenteil: Die Projekte sollen sich gegenseitig ergänzen, ja es gibt sogar personelle Überschneidungen. Grub verwies für Auskünfte auf seinen Mit-Geschäftsführer Thomas Schiwek. Der erklärte, übereinstimmend wie kurz darauf Schlote, zwar gehe es beide Projekten um psychosomatische Behandlungen – aber das Konzept sei völlig unterschiedlich: Während in der Hornbacher Parkklinik wochenlange stationäre Aufenthalte angeboten werden sollen, gehe es in der Bickenalb um eine Tagesklinik. Weil Schlote damit rechnet, dass die meisten Patienten von außerhalb Zweibrücken kommen, plane er aber auch etwa fünf bis sieben Übernachtungsmöglichkeiten. Parkklinik-Investor Schiwek hat gemeinsam mit Schlote sogar ein erstes Grob-Konzept für die Bickenalb erstellt und vor einiger Zeit sogar zusammen mit ihm im Zweibrücker Stadtrat vorgestellt. Allerdings sei die Bickenalb nicht sein, sondern Schlotes Projekt, erläuterte Schiwek, dass sie bislang in nur lockerem Kontakt stünden. „Aber wir hätten natürlich ein großes Interesse daran, wenn Leistungen, die wir als Parkklinik nicht abbilden können, in einer Tagesklinik in der Nähe angeboten werden.“ (Siehe Bericht Seite 8)