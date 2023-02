Hilfe in schwer erreichbaren Gebieten : Weitere Bürger-Anregungen in Debatte um Rettungspunkte

Zweibrücken Die Stadt prüft auf SPD-Antrag, einige Ruhebänke zu „Rettungspunkten“ zu machen, um vor allem an unübersichtlichen Stellen wie im Wald bei Unfällen oder plötzlichen Erkrankungen bei Notrufen Rettern die Anfahrt zu erleichtern.

„Diese vorgeschlagenen Markierungen müssen nicht zwingend überall sein, auch nicht zwingend auf Bänken, was sich aber eben anbietet. Es soll, ähnlich wie die seit Jahren im Land vorhandenen ,Rettungspunkten Forst‘ eine Anlaufstelle in Notfällen sein. Eine Markierung mit den Koordinaten ist hilfreich, aber in der Zeit, in denen bei einem Notruf der Anrufer durch die Leitstelle fast punktgenau geortet werden kann, nicht unbedingt nötig (wenn man sich entschließt, dann sollte es ruhig aber so drauf schreiben).“