Zu Gunsten der Zweibrücker Tafel Kunst kaufen und Gutes tun

Zweibrücken · Ute Rinck bietet derzeit in der Galerie F in der Fruchtmarktstraße Bilder zu Gunsten der Tafel an.

08.10.2023, 12:32 Uhr

Manfred Hilgert erstand ein Bild. Annette Peetz (Mitte) und Ute Rinck freuten sich über die Spende für die Tafel. Foto: Susanne Lilischkis

Von Susanne Lilischkis