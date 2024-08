Streit um verkaufsoffene Sonntage Kein Outlet-Urteil in diesem Jahr

Zur Erklärung: Bei der Klägerin handelt es sich um die Grünstädter Modehaus Jakob Jost GmbH, die fünf Filialen in Grünstadt selbst, Frankenthal, Landau und Worms in der Pfalz sowie im baden-württembergischen Bruchsal und damit mindestens zwei davon im Einzugsbereich des Zweibrücker Outlets betreibt. Sie hat die Betty Barclay Group GmbH & Co. KG – aus juristischen Gründen stellvertretend für alle Outlet-Läden – im Jahr 2021 wegen der zusätzlichen Öffnungen an Feriensonntagen auf Unterlassung und Schadenersatz verklagt. Der Klageführer war und ist der 66-jährige Steffen Jost, der den offensichtlich langwierigen Rechtsstreit inzwischen aus seinem Ruhestand heraus führt. Jost moniert nach seiner Ansicht wettbewerbsverzerrende staatliche Sonderregelung für das „Zweibrücken Fashion Outlet“, wonach das Einkaufszentrum auf der Basis einer rheinland-pfälzischen Durchführungsverordnung von 2007 pro Jahr an 16 und damit an zwölf Sonntagen mehr als andere Läden im Land aufhaben darf – besonders in den Oster-, Sommer- und Herbstferien. Jost ist überzeugt, dass diese Ungleichbehandlung gegen das Ladenöffnungsgesetz und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) verstößt. Was er gegenüber unserer Zeitung als „eine eindeutige Wettbewerbsverzerrung“ bezeichnete. Seine Klage hatte Jost damit begründet, dass Betty-Barclay-Mode auch seinen Modehäusern angeboten werde, ihm aber Einnahmen entgingen, weil er seine Geschäfte an den betreffenden Sonntagen nicht öffnen dürfe und folglich die Sachen nicht verkaufen könne. Zudem hält Jost die Verordnung zu den Sonderöffnungszeiten für inzwischen hinfällig. Denn der „Lex Outlet“-Erlass des Landes sei damals mit dem kommerziellen Luftverkehr auf dem benachbarten Flughafen begründet worden, für den im Outlet „Reisebedarfe“ vorgehalten werden müssten. Doch der Flughafen sei schon lange Geschichte. Und in der Tat: Im Zuge seiner Insolvenz war der Linienflugverkehr Ende 2014 eingestellt und der Flughafen im Jahr 2018 zu einem „Sonderlandeplatz“ herabgestuft worden.