Prozess vor dem Landgericht Zweibrücken : Noch höhere Geldstrafe für rechtslastigen „Muttertagsgruß“

Das Landgericht in Zweibrücken. Foto: Rainer Ulm

Pirmasens/Zweibrücken Die stellvertretende Landesvorsitzende der NPD hatte vergeblich beteuert, den NS-Zusammenhang nicht gekannt zu haben.

Es bleibt bei einer Geldstrafe: Die Dritte Strafkammer des Landgerichts Zweibrücken hat am Mittwoch die Berufung der NPD-Funktionärin Ricarda Walter-Riefling gegen ein Urteil des Amtsgerichts Pirmasens verworfen. Es hatte die Wahl-Pirmasenserin am 27. Oktober 2020 wegen des Verwendens eines Kennzeichens einer verfassungswidrigen Organisationen schuldig gesprochen und eine Geldstrafe von 450 Euro verhängt. Gegen diesen Richterspruch waren seinerzeit der Verteidiger der Angeklagten, Rechtsanwalt Andreas Wölfel aus dem bayerischen Tröstau, und die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen (wir berichteten).

Mit dem Urteil vom Mittwoch kommt der 38-Jährigen der von ihr bebilderte „Muttertagsgruß“, den sie am 10. Mai 2020 angeblich während einer Wanderung mit fünf ihrer sechs Kinder „spontan“ auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hatte, nun noch etwas teurer zu stehen. Denn die Berufungskammer verurteilte die Frau diesmal zu einer Geldstrafe von 800 Euro (40 Tagessätze à 20 Euro). Damit hat sich Walter-Rieflings Berufung nicht ausgezahlt. Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann hatte sogar eine Geldstrafe von 1000 Euro gefordert. Der Verteidiger beantragte, seine Mandantin freizusprechen, weil sie nicht vorsätzlich gehandelt habe.

Hintergrund Was war die NSV? Die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV) war eine 1932 gegründete Wohlfahrts-Organisation der NSDAP. Sie hatte den Anspruch der „Gesundheitsführung des deutschen Volkes“ und wollte an die Stelle der im Dritten Reich verbotenen Arbeiterwohlfahrt und anderer Verbände wie Caritas, Diakonie oder DRK treten. Der NSV war unter ander anderem für die Kinderlandverschickung für Kinder unter zehn Jahren zuständig, übernahm Aufgaben der Jugendpflege oder das Hilfswerk „Mutter und Kind“. Der NSV betrieb auch eigene Kindergärten, die unter dem Motto „Händchen falten, Köpfchen senken – immer an den Führer denken. Er gibt euch euer täglich Brot und rettet euch aus aller Not.“ standen. Zu Kriegsbeginn hatte der NSV elf Millionen Mitglieder. ⇥Quelle: Wikipedia

Die Staatsanwaltschaft hatte der Wahl-Pirmasenserin vorgeworfen, auf ihrem Facebook-Account anlässlich des Muttertages 2020 ein Foto eingestellt zu haben, das das Emblem der früheren Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, „NSV“ (siehe Info-Kasten), zeigt – links oben in der Ecke und über einer Zeichnung, auf der eine über eine Wiege gebeugte Frau mit vier Kindern dargestellt ist. Darunter ist in der für die damalige Zeit typischen Frakturschrift zu lesen: „Schütze Mutter und Kind, das kostbarste Gut deines Volkes!“ Dieses, einem Plakat ähnelnde Bild hatte Walter-Riefling mit den Worten „Heute hat das Muttersein erheblich an Bedeutung verloren“ kommentiert und gelobt, dass Frauen mit Kindern seit 1942 mit dem „Mutterkreuz“ gewürdigt worden waren.

Dieser Post hatte das Dezernat Politisch motivierte Kriminalität des Landeskriminalamtes in Mainz auf den Plan gerufen, dessen Mitarbeiter das Internet hinsichtlich entsprechender Rechtsverstöße ununterbrochen durchforsten. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen Walter-Riefling ein. Und so wurde sie wegen des Verwendens eines Kennzeichens einer verfassungswidrigen Organisation – also des „NSV“-Logos – angeklagt. Infolgedessen wurde ihr zunächst ein Strafbefehl ausgestellt, gegen den sie Einspruch eingelegte. So kam es im Oktober 2020 zur mündlichen Verhandlung im Amtsgericht Pirmasens und zur Verurteilung. Der erste Versuch eines Berufungsverfahrens am Landgericht Zweibrücken war vor fast genau einem Jahr gescheitert, weil die Strafkammer auf Antrag des Verteidigers zunächst eine Expertise einholen wollte. Dieses Gutachten sollte belegen, dass das „NSV“-Logo eher unbekannt ist, Walter-Riefling, wie sie bis zum Schluss behauptete, es nicht gekannt und deshalb nicht „vorsätzlich“ benutzt haben konnte, wie in der Anklage vorgeworfen. Vielmehr war der Rechtsanwalt überzeugt, dass seine Mandantin das wasserzeichenartige Symbol auf dem Bild habe „gar nicht wahrgenommen“, und wenn doch, es gar nicht habe der justiziablen NS-Thematik zuordnen können.

Am Mittwoch gab nun ein Sachverständiger aus dem Mainzer Innenministerium zu Protokoll, dass die NPD eine „Wesensverwandtschaft“ zur NSDAP habe. „Man muss deshalb davon ausgehen, dass wesentliche Funktionäre der NPD auch die Gliederungen der NSDAP kennen“, sagte der 40-Jährige im Zeugenstand. Walter Riefling ist die stellvertretende rheinland-pfälzische Landesvorsitzende und die südwestpfälzische Kreisvorsitzende der NPD. Im Jahr 2006 trat sie zunächst als Aktivisten dem sogenannten und inzwischen aufgelösten „Ring Nationaler Frauen“ bei, dessen Bundesvorsitzende sie bis Mai 2017 war.

Dennoch beteuerte die 38-jährige studierte Kulturwissenschaftlerin, die nach eigenen Angaben derzeit als selbständige Grafikerin, Weinhändlerin und Entrümplerin ihr Geld verdient, sich „erst mit der polizeilichen Vorladung“ mit dem für sie bis dahin unbekannten Symbol näher befasst zu haben: „Ich habe gegoogelt, um herauszufinden, was das Zeichen bedeutet und wofür es steht.“