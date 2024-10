Urabstimmung über Zukunftssicherungs-Tarifvertrag Klare Mehrheit: Streik bei Tadano ist vorbei

Wie gestern schon berichtet, konnten IG Metall und Betriebsrat nicht alle Verhandlungsziele erreichen – was ja völlig normal ist bei Tarifverhandlungen. So wird etwa das Werk Wallerscheid definitiv verkauft. Dennoch war die Belegschaft von den Verhandlungserfolgen wie etwa der Beteiligungsorientierung so überzeugt, dass sie jetzt ihre Zustimmung mit großer Mehrheit gab. Eine Rolle dürfte in vielen Köpfen auch der Gedanke gespielt haben, dass Tadano Demag womöglich durch einen weiter andauernden Arbeitskampf noch mehr in den Schlingerkurs geraten könnte.