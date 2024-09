Arbeitskampf gegen Kahlschlag-Pläne Unbefristeter Streik ab Donnerstag bei Tadano Demag

Tags zuvor hatte die Tadano-Geschäftsleitung den geballten Unmut der Belegschaft mit Pfiffen und Buhrufen zu spüren bekommen. Durch ihr Nicht-Erscheinen am Mittwoch entfiel auch die Möglichkeit, auf die Vorwürfe der Betriebsratsmitglieder und der IG-Metaller zu reagieren. Oder auf Fragen zu antworten wie etwa auf jene, die Betriebsrätin Elke Redinger stellte. Wenn von Seiten der Geschäftsführung gesagt wurde, dass alle drei Tadano-Standorte, also das in der Dinglerstraße, jenes in Wallerscheid und das im fränkischen Lauf an der Pegnitz, defizitär liefen – warum müsse dann ausgerechnet das kleinere Zweibrücker Werk geschlossen werden? Darauf habe sie noch nie eine Antwort bekommen. Anscheinend hätten andere Firmen ein besseres Management, so Redinger.