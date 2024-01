Zweibrücken Schlamm in der Unterführung

Auch anderthalb Wochen nach Ende des kleinen Hochwasser sind für Fußgänger einige Wege in Zweibrücken versperrt. Manchmal stört das nicht weiter,. Doch auch ein vor allem bei Senioren sehr beliebter Spazierweg ist immer noch gesperrt: die Unterführung unter der Saarlandstraße an der Allee zwischen Awo-Seniorenhaus und Rosengarten. „Altenheim-Bewohner regen sich darüber furchtbar auf“, berichtete am Samstag ein Zweibrücker Bürger dem Merkur, nachdem er zwei alten Menschen über die Straße geholfen hatte. Auch der von ihm geschätzt 30 Zentimeter hohe Schlamm in der Unterführung sei noch nicht entfernt. Die viel befahrene Saarlandstraße trauen sich viele Senioren nicht zu überqueren, insbesondere nachdem dort 2009 der pensionierte Oberbürgermeister Werner von Blon überfahren worden war.