Polizei beschlagnahmt in Bubenhausen Schlagring : Verstoß gegen Waffengesetz vor Supermarkt

Die Polizei entzog dem jungen Mann den Schlagring (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Bubenhausen Bei der Kontrolle eines 22-Jährigen, der sich am vergangenen Sonntag gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Friedrich-Ebert-Straße in Bubenhausen aufhielt, wurde in dessen Kleidung ein Schlagring aufgefunden, berichtet die Polizei.

