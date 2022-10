Unsere Grüne Glasfaser versorgt Zweibrücken : In drei Jahren schnelles Internet in der ganzen Stadt

In drei Jahren schnelles Internet in der ganzen Stadt

Zweibrücken Zweibrücken hat mit „Unsere Grüne Glasfaser“ eine Vereinbarung über den Anschluss ans Highspeed-Datennetz abgeschlossen.

Von Sabine Best

(bes) „Unsere Grüne Glasfaser“ bereits mit vielen Kommunen im Umland im Geschäft, wird auch in Zweibrücken den Ausbau des Glasfasernetzes übernehmen. Eine entsprechende Vereinbarung ist jetzt unterschrieben, informierte Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Die Verfügbarkeit von Glasfaser sei ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für den Bildungsstandort und die ganze Stadt, - „ein Quantensprung mit allem was dazugehört“.

„Wir sind sehr glücklich, dass es uns gelungen ist, mit UGG einen Partner gefunden zu haben, der das Potenzial hat, alle Haushalte und Unternehmen in Zweibrücken mit Glasfaser zu versorgen“, zeigte sich der Oberbürgermeister erfreut. Durch den privatwirtschaftlichen Ausbau kämen damit keine Kosten für die Errichtung und den Betrieb des neuen Glasfasernetzes auf die Stadt und die Bürger zu. „Es werden keine Steuergelder oder Zuschüsse der Stadt in Anspruch genommen“, betonte auch Ralf Stratmann, Senior Expansion Manager von UGG.

Insgesamt sollen durch die Vereinbarungen über zwanzigtausend Haushalte an das 1-Gbit Glasfasernetz angebunden werden. Dabei umfasst das Ausbaugebiet das ganze Stadtgebiet einschließlich der Vororte. Damit die volle Leistung auch bei den Nutzern ankommt, verlegt UGG die Glasfaserleitungen direkt bis ans Haus („Fiber to the Home“ - kurz: FTTH).